Husiler: ABD'nin Hava Saldırıları 7 Kadın ve 2 Çocuğu Yaraladı

Yemen'de, İran destekli Husiler, ABD'nin düzenlediği hava saldırılarında 7 kadın ve 2 çocuğun yaralandığını bildirdi. Husilere ait El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD'ye ait uçaklar Sana, Sada, El-Cevf ve El-Beyda kentlerine hava saldırıları gerçekleştirdi.

Sana'nın Sevra bölgesine yapılan saldırıda, yaralanan kadın ve çocukların yanında çeşitli etkinlikler için kullanılan bir salonda yangın çıktığı, bazı evlerde ise maddi hasar meydana geldiği belirtildi. El-Cevf kentine bağlı El-Hazm ilçesine yönelik düzenlenen bir diğer saldırıda ise çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu ifade edildi.

ABD'nin Yemen Üzerindeki Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social platformu hesabından 15 Mart'ta yayınladığı mesajında, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini açıklamıştı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını, devam eden saldırılar nedeniyle deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirdi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana dahil olmak üzere bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında toplamda 53 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını ifade etmiştir.