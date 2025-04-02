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Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye Düzenlediği Saldırıda 3 Ölü

Husiler, ABD'nin Hudeyde'ye düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 00:56
Husiler: ABD'nin Hudeyde'ye Düzenlediği Saldırıda 3 Ölü

Husiler, ABD'nin Hudeyde Hava Saldırısını Duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD savaş uçaklarının Hudeyde kentine düzenlediği hava saldırısında 3 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 kişinin yaralandığını açıkladı. El-Mesira televizyon kanalının haberine göre, ABD'nin Yemen'in kuzeyinde Sada, Hacce ve Hudeyde kentlerine hava saldırıları düzenlendi.

Hudeyde'deki Hedef: Su İdaresi Binası

Husilerin verdiği bilgilere göre, Hudeyde'de ABD'nin su idaresi binasını hedef alması sonucu 3 işçi hayatını kaybetti. ABD savaş uçakları, Sada kentine 2 ve Hacce kentine 3 saldırı gerçekleştirdi.

Deniz Operasyonları ve Saldırı Tehditleri

7 Mart'ta Husiler, İsrail'e Gazze'ye yapılan yardımların girişine izin verilmesi için 4 günlük bir süre tanıdıklarını açıkladı. Aksi takdirde, İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurdular. ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini söyledi.

Husilerden Saldırı Uyarısı

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti. Saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Son olarak, Husiler, ABD ile İngiltere'nin başkent Sana dahil olmak üzere bazı kentlere düzenlediği saldırılarda toplam 79 kişinin öldüğünü ve 107 kişinin yaralandığını bildirdi.

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