Husiler, ABD'nin Sada Kentine Düzenlediği İki Hava Saldırısını Duyurdu

İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'in Sada kentine iki hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Açıklamalarda Gazze'ye destek vurgusu yapıldı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 23:53
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 23:53
Husiler, ABD'nin Sada Kentine Düzenlediği İki Hava Saldırısını Duyurdu

Yemen'in Sada Kentine ABD'den Hava Saldırı

İran destekli Husiler, ABD'nin Yemen'in kuzeyindeki Sada kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Husilere ait El-Mesira televizyonunda yer alan habere göre, ABD'nin Sada'nın Sehar bölgesine iki hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda herhangi bir can kaybı veya maddi hasara ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze'ye Destek Vurgusu

Husilerin Yüksek Siyasi Konsey Başkanı Mehdi el-Meşat, yaptığı açıklamada, “Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkını destekleme konusundaki tutumuz net ve sabittir. Sonuçları ne olursa olsun saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar da bu tutum değişmeyecektir.” diyerek Gazze'ye destek duruşlarını yineledi.

Meşat, ABD saldırılarının, Gazze'ye destek olma konusundaki tutumlarının doğruluğunu teyit ettiğini vurgulayarak, “Gerekli olduğunda açıklayacakları seçenekler olduğunu” iddia etti.

ABD'nin Yemen Saldırıları Hakkında

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etmişti. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta orduya Yemen'deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırıların süreceği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını dile getirmişti.

Husiler, ABD ile İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında toplam 79 kişinin öldüğünü, 107 kişinin yaralandığını bildirmişti.

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