Husiler: ABD'nin Sada Kentine Saldırısı Gerçekleştirildi

Husiler, ABD'nin Sada Kentine Hava Saldırısı Düzenlediğini Açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentini hedef aldığını duyurdu. Husilere ait El-Mesira televizyonu tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda, Sada'ya yapılan saldırının detayları henüz açıklanmadı.

Ayrıca, ABD, 23 Mart tarihinde de Sada'ya iki hava saldırısı düzenlemişti. Bu yeni saldırılar ile ilgili can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamakta.

ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları ve Husilerin Tepkisi

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre verildiğini belirtti. Aksi takdirde, İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart tarihinde Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti. Saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söyledi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı şehirlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını bildirdi.