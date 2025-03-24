Husiler: ABD'nin Sada Kentine Saldırısı Gerçekleştirildi

Husiler, ABD'nin Yemen'in Sada kentini hedef aldığını bildirdi. Saldırının sonuçlarına dair henüz bilgi yok.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 23:58
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 23:58
Husiler: ABD'nin Sada Kentine Saldırısı Gerçekleştirildi

Husiler, ABD'nin Sada Kentine Hava Saldırısı Düzenlediğini Açıkladı

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Sada kentini hedef aldığını duyurdu. Husilere ait El-Mesira televizyonu tarafından aktarılan bilgiler doğrultusunda, Sada'ya yapılan saldırının detayları henüz açıklanmadı.

Ayrıca, ABD, 23 Mart tarihinde de Sada'ya iki hava saldırısı düzenlemişti. Bu yeni saldırılar ile ilgili can ve mal kaybı olup olmadığına dair bir bilgi bulunmamakta.

ABD'nin Yemen'e Hava Saldırıları ve Husilerin Tepkisi

Husiler, 7 Mart tarihinde yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için dört gün süre verildiğini belirtti. Aksi takdirde, İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart tarihinde Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ordusuna Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini duyurmuştu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti. Saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söyledi.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı şehirlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin yaralandığını bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ege Denizi'nde 4,2 Büyüklüğünde Deprem Gerçekleşti
2
Kuzey Makedonya'da Gece Kulübü Yangını Sonrası Üsküp'te Gösteri Düzenlendi
3
Mısır'dan İsrail'in Gazze'de Zorla Göç Kararına Sert Tepki
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kafede Vatandaşlarla Buluştu
5
Bakan Yerlikaya'dan Erdoğan'a Yönelik Hakaretlere Sert Tepki
6
Gündemde Bugün: 25 Mart 2025'te Önemli Olaylar ve İstişareler
7
YÖKAK'tan 31 Üniversiteye Kurumsal Akreditasyon

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği

Balıkesir'de Ücretsiz Toplu Taşıma Dönemi Başlıyor

Akaryakıta Eş Zamanlı Zam: Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları Yükseliyor

Denizbank'tan Emeklilere 20.000 TL'ye Kadar Promosyon Fırsatı!

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı