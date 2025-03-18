Husiler: ABD, Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

ABD, Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD'nin Sana'ya yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun aktardığı bilgilere göre, saldırı sonrası can veya mal kaybı olup olmadığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Husilerin Açıklamaları

7 Mart'ta yaptığı açıklamada, Husiler İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanımış, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarına yeniden başlayacaklarını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, ordusuna Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurdu.

Gerginliğin Tırmanması

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'nin Yemen'e düzenlediği bu yeni saldırının askeri güçlerini daha da güçlendireceğini ifade etti. Gerginliğe karşılık olarak, bu durumu tırmandıracaklarını kaydetti.

Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılara devam ettikleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'u da kapsayacağını vurguladı.

Son olarak, İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin öldüğünü ve 98 kişinin yaralandığını açıkladı.