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Husiler, ABD Uçak Gemisi ve Destroyerlerini Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde ABD'ye ait bir uçak gemisi ile iki destroyeri hedef aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 23:56
Husiler, ABD Uçak Gemisi ve Destroyerlerini Hedef Aldı

Husiler, ABD Uçak Gemisi ve Destroyerlerini Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde düzenledikleri saldırılarda ABD'ye ait iki destroyer ve bir uçak gemisini hedef aldığını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, konuya ilişkin olarak yaptığı görüntülü açıklamada iki ayrı saldırının ayrıntılarını paylaştı.

İlk Saldırı Umman Denizi'nde Gerçekleşti

Seri, Husilerin Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde toplam 8 saat süren iki saldırı gerçekleştirdiğini ifade etti. İlk saldırıda, Umman Denizi'ndeki USS Abraham Lincoln adlı ABD uçak gemisinin insansız hava araçları (İHA) ve füzelerle hedef alındığı belirtildi. Bu saldırının, ABD'nin Yemen'e düzenleyeceği olası bir operasyon öncesinde yapıldığı kaydedildi.

Kızıldeniz'deki İkinci Saldırı

İkinci saldırının ise Kızıldeniz'de ABD'ye ait iki destroyeri hedef aldığını belirten Husi lider, bu eylemlerin Filistin ve Lübnan halkını desteklemek amacıyla gerçekleştirildiğini vurguladı. Seri, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılmasına kadar devam edeceğinin altını çizdi.

Henüz Bir Yanıt Gelmedi

Husilere bağlı Savunma Bakanlığı'nın Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, ABD güçlerine karşı önleyici bir askeri eylem gerçekleştirildiğini duyurdu. ABD tarafından ise henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Kızıldeniz'de Ticaret Güvenliği Tehdit Altında

Husilerin son saldırıları sonrası, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldığı öğrenildi. Buna ek olarak, ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle, 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında bir çok uluslu deniz görev gücü kurulduğunu duyurdu. ABD ve İngiltere'nin Yemen’deki kontrol altındaki bölgelere yönelik saldırılara tepki olarak, Husiler bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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