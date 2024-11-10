Husiler: ABD ve İngiltere'den Yemen'e 7 Hava Saldırısı

ABD ve İngiltere, Yemen'de Hava Saldırıları Düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya ve Amran iline toplamda 7 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, başkent Sana'ya 5 hava saldırısı düzenlemiş durumda. Bu saldırılardan 4'ünün Senhan ilçesinin Cerban bölgesini, diğerinin ise El-Hefa semtini hedef aldığı bilgisi verildi.

Ayrıca, savaş uçaklarının Amran iline bağlı Sufyan ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Dün de Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini kamuoyuna duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.