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Husiler: ABD ve İngiltere'den Yemen'e 7 Hava Saldırısı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana ve Amran'da 7 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 10:42
Husiler: ABD ve İngiltere'den Yemen'e 7 Hava Saldırısı

ABD ve İngiltere, Yemen'de Hava Saldırıları Düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya ve Amran iline toplamda 7 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun aktardığı bilgilere göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları, başkent Sana'ya 5 hava saldırısı düzenlemiş durumda. Bu saldırılardan 4'ünün Senhan ilçesinin Cerban bölgesini, diğerinin ise El-Hefa semtini hedef aldığı bilgisi verildi.

Ayrıca, savaş uçaklarının Amran iline bağlı Sufyan ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Saldırılar sonucunda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Dün de Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya 3 hava saldırısı düzenlediğini kamuoyuna duyurmuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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