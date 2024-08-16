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Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye Saldırı Düzenledi

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde kentine saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Olayın ayrıntıları henüz belirsiz.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 00:04
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 00:04
Husiler: ABD ve İngiltere Hudeyde'ye Saldırı Düzenledi

Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde'ye Saldırısını Duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere koalisyonuna ait uçakların, ülkenin batısındaki önemli bir liman kenti olan Hudeyde'ye saldırı düzenlediğini açıkladı. Bu açıklama, Husilerin yayın organlarından biri olan El-Mesira televizyonu aracılığıyla yapıldı.

Saldırının Hedefi: Salif Bölgesi

Husilere ait haber kaynağı, koalisyon güçlerinin özellikle Hudeyde kentine bağlı Salif bölgesini hedef aldığını belirtti. Saldırılar sonucu meydana gelen hasara dair herhangi bir bilginin paylaşılmaması dikkat çekti. Ayrıca, ABD ve İngiltere tarafından saldırılarla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Hudeyde'nin Stratejik Önemi

Husilerin kontrolündeki Hudeyde, uluslararası bir havalimanı ve üç önemli limana sahip olduğu için Yemen'in en stratejik yerlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Kızıldeniz'deki Gerilim

Yemen'de, İran destekli Husiler son dönemde İsrail'in Gazze'deki eylemlerine karşılık olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarındaki ticari gemilere saldırılar düzenliyor. Bu, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurmasına yol açtı.

Uluslararası Tepkiler ve Yeni Operasyon

ABD, küresel deniz ticaretinin güvenliğini sağlamak amacıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturduğunu duyurdu. Bu operasyonun amacı, Husi güçlerine karşı koymak ve bölgedeki ticari faaliyetleri korumak.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki hedeflerine yönelik bu saldırılar ışığında, Husiler tüm koalisyon gemilerini hedef alacaklarını ifade etti.

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