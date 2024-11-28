Husiler, ABD ve İngiltere'nin Hudeyde Hava Saldırılarını Açıkladı

Husiler, Hudeyde’ye Hava Saldırıları Düzenlendiğini Duyurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD-İngiltere koalisyon uçaklarının ülkenin batısında yer alan Hudeyde kentine 2 hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Saldırının Detayları

Husilere ait El-Mesira televizyonu, koalisyon uçaklarının Hudeyde’nin Bacil ilçesine yönelik saldırılar düzenlediğini bildirdi. Ancak, saldırılarda ölen veya yaralanan olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD ve İngiltere, gerçekleşen saldırılarla ilgili olarak henüz bir açıklama yapmamış durumda.

Hudeyde'nin Stratejik Önemi

Husilerin kontrolündeki Hudeyde, uluslararası havaalanı ve 3 limanı ile Yemen’in en önemli kentleri arasında yer almakta. Ayrıca, şehirdeki Cebbane bölgesinde, Husilere ait hava savunma kamplarından birinin bulunduğu bilinmektedir.

Kızıldeniz’deki Gelişmeler

Yemen'de İran destekli Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana Gazze’deki saldırılara tepki göstererek, İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymakta ve bazılarına insansız hava araçları ile füzelerle saldırılar düzenlemektedir. Bu durum, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz’deki seferlerini durdurmasına yol açmıştır.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğini tehlikeye girdiklerini belirterek, 18 Aralık 2023'te Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adıyla çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturduğunu duyurmuştur.

ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.