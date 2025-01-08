Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e Hava Saldırılarını Duyurdu

Husilerin Açıklaması: 7 Hava Saldırısı!

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana ve yakınlardaki Umran kentlerine yönelik düzenlediği 7 hava saldırısını duyurdu.

Husilere ait olan el-Mesire televizyonunda yayınlanan habere göre, düzenlenen saldırıların 2'sinin Sana'yı, 5'inin ise Umran'ı hedef aldığı belirtildi. Ancak saldırılarda ölen veya yaralananlar hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın Açıklaması

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'ndan (CENTCOM) daha önce yapılan açıklamada, ABD güçlerinin Husi kontrolündeki bölgelerde gelişmiş konvansiyonel silahların depolandığı iki yeraltı tesisini hedef aldığı belirtilmişti.

Kızıldeniz'deki Gerilim

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, dün yaptığı açıklamada, İran destekli güçlerin Kızıldeniz'de ABD'nin USS Harry S. Truman uçak gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, 31 Ekim 2023'ten bu yana, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Yemen açıklarında ticari gemilere el koymakta ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlenmektedir.

Bu eylemler sonrasında çeşitli gemicilik şirketleri, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girmesi üzerine 18 Aralık 2023'te Husi güçlerine karşı çok uluslu "Refah Muhafızı Operasyonu" adında bir deniz görev gücü oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerindeki bölgelere düzenlediği saldırılar üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.