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Husiler: ABD ve İngiltere Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 22:01
Husiler: ABD ve İngiltere Sana'ya Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'de Gelişen Olaylar

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'ya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Husilere ait Al-Masirah televizyonunun aktardığına göre, saldırılar başkent Sana'nın Main bölgesi'nde bulunan "21 Eylül Parkı"nı hedef aldı.

Saldırının Detayları

Saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralanma olup olmadığı henüz netlik kazanmış değil ve başka detaylar da paylaşılmadı. Öte yandan, dün akşam saatlerinde İsrail'in Husilerin kontrolündeki Sana ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine hava saldırıları düzenlediği bildirilmişti.

Ölü ve Yaralı Sayısı

Bu saldırılarda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor. Gelişmelerin yakından takip edildiği bu süreçte, bölgedeki gerginlik artmaya devam ediyor.

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