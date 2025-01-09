Husiler: ABD ve İngiltere Yemen'de Hava Saldırılarına İmza Attı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana ile Amran ve Hudeyde vilayetlerini hedef alan hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Husilere ait el-Mesire televizyonunun haberine göre, Yemen'e toplamda 6 hava saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıların Detayları

Haber, başkent Sana'nın Carban bölgesinin 2 hava saldırısı ile hedef alındığını, bunun yanında kuzeydeki Amran vilayetine 3 ve Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde kentine ise 1 saldırı düzenlendiğini aktarmaktadır. Ancak, bu saldırılarda can kaybı olup olmadığına dair bir bilgi verilmedi.

Geçmişteki Saldırılar

Husiler, dün de ABD ve İngiltere'nin başkent Sana ile Amran vilayetlerine yönelik 7 hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

Kızıldeniz'deki Gerilim

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılarda bulunuyor. Bu durum, çok sayıda gemicilik şirketinin Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almasına yol açtı.

ABD'nin Tepkisi

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin risk altında olduğu gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurulduğunu açıkladı. Husi güçleri, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrol ettikleri bölgelere saldırması üzerine, bu iki ülkeden gelen tüm gemileri hedef alacaklarını belirtti.