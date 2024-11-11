Husiler: ABD ve İngiltere, Yemen'in Amran ve Sada İllerine 9 Hava Saldırısı Düzenledi

Yemen'de Hava Saldırıları Gündemde

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin kuzeyindeki Sada ve Amran illerine toplam 9 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

El-Mesira Televizyonu'ndan Açıklama

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunun haberine göre, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçakları Amran iline 7, Sada iline ise 2 olmak üzere toplamda 9 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hava saldırılarının çoğu, Amran ilinin Harf Sufyan ilçesinde yoğunlaşırken, Sada ilindeki saldırılar ise Es-Safra ilçesindeki Er-Rahbe semtine yönelikti.

Can Kaybı Bilgisi Yok

Hava saldırıları sırasında can kaybı ya da yaralanmalara dair bir bilgiye ulaşılamadı. ABD ve İngiltere, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.