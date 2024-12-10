Husiler, ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırdıklarını Duyurdu

Husiler'den Çarpıcı Açıklama

Yemen'deki Husiler, gerçekleştirdikleri askeri operasyonlar sonucunda ABD'ye ait iki destroyer, üç ikmal gemisi ve İsrail'deki bazı askeri hedefleri vurduklarını duyurdu.

Askeri Sözcüden Açıklamalar

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalarda, deniz kuvvetleri, insansız hava kuvvetleri ve füze güçlerinin etkili operasyonlar gerçekleştirdiğini belirtti. Seri, ayrıntılı bilgi vererek şu ifadeleri kullandı:

"Deniz kuvvetleri, insansız hava kuvvetleri ve (Husilere ait) füze gücü, Cibuti limanından ayrılan üç Amerikan ikmal gemisini ve Aden Körfezi'nde iki destroyeri hedef almıştır."

İsrail Hedeflerine Saldırı

Seri, Cibuti'den ayrılan bu gemilerin daha önce Yemen'e saldırı düzenlediğini vurgularken, İsrail'in Yafa kenti ve Askalan şehirlerinde iki ayrı askeri hedefe yönelik operasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu operasyonların silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) icra edildiğini belirtti.

Seri, saldırıların sonuçlarına dair herhangi bir bilgi vermedi.