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Husiler, ABD'ye Ait MQ-9 İHA'yı Düşürdüklerini Açıkladı

Yemen'deki Husiler, Marib'de ABD'ye ait bir MQ-9 insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.01.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 11:39
Husiler, ABD'ye Ait MQ-9 İHA'yı Düşürdüklerini Açıkladı

Husiler, Marib'de ABD İHA'sını Düşürdü

Yemen'deki Husiler, Marib ili hava sahasında ABD'ye ait MQ-9 tipi bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini resmen açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu konuda yaptığı açıklamada detaylara yer verdi.

Askeri Sözcüden Açıklama

Sözcü Seri, Husilere ait hava savunma sisteminin, Marib ili hava sahasında düşman faaliyetleri yürüten ABD'ye ait bir MQ-9 tipi İHA'yı, karadan havaya fırlatılan yerli üretim bir füzeyle vurarak düşürdüğünü belirtti.

Filistin'e Destek

Ayrıca, Husilere ait güçlerin Gazze Şeridi'ndeki desteği kapsamında, ABD ve İsrail'e karşı yürüttükleri mücadelede düşürdükleri MQ-9 tipi İHA sayısının 14'e yükseldiğini vurgulayan Seri, Filistin halkına desteklerini sürdüreceklerini söyledi.

Öte yandan ABD tarafında, konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı bildirildi.

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