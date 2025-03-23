Husiler: ABD, Yemen'in Sada Kentine İki Saldırı Düzenledi

Husiler, ABD'nin Yemen'in Sada kentine düzenlediği saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 19:17
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 19:17
Husiler: ABD, Yemen'in Sada Kentine İki Saldırı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sada kentine ABD'nin iki ayrı saldırı düzenlediğini bildirdi. Husilere ait El-Mesira televizyonu, Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti yakınlarına yönelik bu saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Haberde, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıların can veya mal kaybına neden olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD'nin Yemen'e Yönelik Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta Truth Social platformunda, orduya Yemen'deki Husilere karşı 'büyük bir saldırı' başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef olacağını, bu nedenle saldırıların sürdüğü sürece deniz seferlerinde yaşanacak engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkedeki bazı şehirlerde, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin ise yaralandığını belirtmişti.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
DMM'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne Kayyım Atandı İddialarına Yalanlama
2
Hamas: Refah'ta 50 Binden Fazla Sivil Bombardıman Altında Mahsur Kalmış Durumda
3
CHP, 23 Mart'ta Ön Seçim İçin 5.600 Sandık Kuracak
4
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze için Mısır Planı Öncelikli
5
Amsterdam'da İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarına Protesto
6
Eski DGM Hakimi Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
7
Kars'ta Takside Silahlı Saldırı: 5 Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!