Husiler: ABD, Yemen'in Sada Kentine İki Saldırı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, Sada kentine ABD'nin iki ayrı saldırı düzenlediğini bildirdi. Husilere ait El-Mesira televizyonu, Yemen'in kuzeyindeki Sada kenti yakınlarına yönelik bu saldırıların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Haberde, ABD'nin gerçekleştirdiği saldırıların can veya mal kaybına neden olup olmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

ABD'nin Yemen'e Yönelik Hava Saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptığı açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, 15 Mart'ta Truth Social platformunda, orduya Yemen'deki Husilere karşı 'büyük bir saldırı' başlatma talimatı verdiğini açıkladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef olacağını, bu nedenle saldırıların sürdüğü sürece deniz seferlerinde yaşanacak engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını ifade etti.

Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkedeki bazı şehirlerde, aralarında başkent Sana'nın da bulunduğu hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiğini, 107 kişinin ise yaralandığını belirtmişti.