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Husiler'den ABD ve İngiltere'ye Hava Saldırısı Tepkisi

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Kamaran Adası'na düzenlediği hava saldırısını duyurdu ve karşılık vereceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 12:55
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 12:55
Husiler'den ABD ve İngiltere'ye Hava Saldırısı Tepkisi

Husilerin Açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'de bulunan Kamaran Adası'na hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. El-Mesira televizyonunun paylaştığı habere göre, bu saldırı, Yemen'in batısındaki Hudeyde vilayetine bağlı Kamaran'ı hedef aldı.

Ayrıntılar Eksik

Husilere ait medyada, gerçekleştirilen hava saldırıları ile ilgili kapsamlı bir bilgi sunulmadı. Kamaran, Yemen'in Kızıldeniz'deki en büyük adası olup, ülkenin batı kıyısında yer alıyor.

Kızıldeniz’de Artan Gerilim

Husilerin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarında bulunan İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koyduğu, bazılarına ise insansız hava araçları ve füzelerle hücum ettiği kaydediliyor. Bu eylemler sebebiyle pek çok gemicilik firması, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Uluslararası Tepkiler

ABD, deniz ticaretinin güvenliğinin tehdit altında olduğunu belirterek, 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı çok uluslu bir "Refah Muhafızı Operasyonu" adında bir deniz görev gücü oluşturduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki Husi kontrolündeki bölgelere yönelik saldırıları karşısında Husiler, iki ülkeye ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu.

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