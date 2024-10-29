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Husiler'den Deniz Operasyonları: Üç Gemiyi Hedef Aldık

Husiler, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde üç ticari gemiye balistik füze ve İHA'larla saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 05:46
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 05:46
Husiler'den Deniz Operasyonları: Üç Gemiyi Hedef Aldık

Husilerin Gemilere Saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husi güçleri, Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde üç gemiye balistik füzeler ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Askeri Açıklamalar

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, El-Mesira televizyonunda yaptığı konuşmada, "Filistin topraklarına giriş yasağını ihlal eden" gemilere düzenledikleri "operasyonlar" hakkında bilgi verdi.

Seri, Umman Denizi’nde "SC MONTREAL" ve "MAERSK KOWLOON" isimli gemilerin İHA’lar ve kanatlı füzelerle hedef alındığını, Kızıldeniz’de ise "MOTARO" adlı gemiye çok sayıda balistik füze atıldığını aktardı ve bu operasyonların başarıyla tamamlandığını belirtti.

Deniz Ticareti Üzerindeki Etkileri

Husilerin bu eylemleri, Kızıldeniz'de çok sayıda gemicilik şirketinin seferlerini durdurmasına neden oldu. Ayrıca, ABD, Husi güçlerine karşı çok uluslu bir "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. Bu operasyon, küresel deniz ticaretinin güvenliğini korumayı hedefliyor.

Husilerin bu saldırıları, 31 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak şekillendi. Avrupa Birliği de Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini artırmak amacıyla çeşitli misyonlar başlattı.

Küresel Ticaretin Önemi

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin, Akdeniz'i Kızıldeniz’e bağlayan Süveyş Kanalı üzerinden yapıldığı düşünülünce, bu tür saldırıların ticaret üzerindeki etkisi daha da belirginleşiyor.

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