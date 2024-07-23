Husiler'den Tel Aviv'e İHA Saldırısı Görüntüleri Yayınlandı

Husiler Tel Aviv'e İHA ile Saldırı Düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, geçtiğimiz Cuma günü Tel Aviv kentini hedef alan bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının görüntülerini yayımladı.

Yafa İHA'nın Fırlatılış Anı

Husilere ait Yemen Askeri Medyası (MMY) tarafından paylaşılan videoda, "Yafa" isimli İHA'nın fırlatıldığı ve Tel Aviv'deki hedeflere saldırdığı anlar yer aldı. Görüntülerde, Husilerin bu yeni İHA'nın radarlardan ve hava savunma sistemlerinden saklanabilme yeteneğine sahip olduğunu belirtmesi dikkat çekti.

Tel Aviv'deki Patlama

19 Temmuz'da, Tel Aviv’in merkezindeki ABD Büyükelçiliği yakınlarında saat 03.00 sularında meydana gelen saldırıda güçlü bir patlama yaşandı. Patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

Husiler'den Açıklama

Husiler, Tel Aviv'i radarların ve hava savunma sistemlerinin tespit edemeyeceği "Yafa" isimli bu yeni İHA ile hedef aldıklarını duyurdu. Ayrıca, Tel Aviv'in kendileri için "güvenli olmayan bir bölge" olduğunu belirtip, saldırılarına devam edeceklerini ifade ettiler.

İsrail'in Tepkisi

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, bu İHA saldırısına ilişkin "Gerekli karşılığı vereceğiz" açıklamasını yaptı. İlgili saldırının ardından, İsrail ordusu 20 Temmuz'da Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki Hudeyde Limanı’ndaki Husilere ait askeri hedeflere hava saldırısı gerçekleştirdi. Bu saldırıda toplam 9 kişinin öldüğü ve 89 kişinin yaralandığı bildirildi.