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Husiler'den Uyarı: İsrail Ateşkesi İhlal Ederse Gerginlik Tırmanacak

Husiler, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ihlaline karşı gerginliği arttıracaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 21:25
Husiler'den Uyarı: İsrail Ateşkesi İhlal Ederse Gerginlik Tırmanacak

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki ateşkes anlaşmasını ihlal etmesi durumunda yeniden gerginliği yükseltecekleri uyarısında bulundu. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, gerçekleştirdiği açıklamada, "İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal eder ve yeniden soykırıma başlarsa, biz de karşılık olarak gerginliği yeniden tırmandırırız." sözlerine yer verdi.

Husi, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmalarının uygulanmasını dikkatle izlediklerini belirtirken, Cenin ve Batı Şeria bölgelerindeki gelişmelerin de yakından takip edildiğini vurguladı. Filistin halkına olan desteklerinin süreceğini ifade eden Husi, "Son 15 ay boyunca Gazze'ye verdiğimiz destek gibi, Filistin halkına olan duruşumuzda da kararlıyız." dedi.

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