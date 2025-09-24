Husiler: Eilat'ta 2 İHA ile İki Hedefe Başarılı Saldırı

Husiler Eilat'ta 2 İHA ile iki hedefe saldırdıklarını açıkladı; sözcü Yahya Seri, operasyonun Gazze'ye destek ve İsrail saldırılarına misilleme olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 23:28
Yemen'deki İran destekli Husilerden İsrail'e yönelik iddia

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eilat şehrinde iki hedefe 2 insansız hava aracıyla (İHA) başarılı bir şekilde saldırdıklarını duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yazılı açıklamasında Husilere ait hava kuvvetlerinin 2 İHA ile nitelikli bir askeri operasyon düzenlediğini ifade etti.

Seri, 2 İHA'nın Umm er-Reşraş bölgesinde (Eilat) İsrail'e ait iki hedefe saldırdığını, operasyonun hedefine başarılı bir şekilde ulaştığını ve savunma sistemlerinin İHA'ları engellemede başarısız olduğunu belirtti.

Bunun, son 24 saat içinde düzenlenen ikinci operasyon olduğunu söyleyen Seri, Husilere ait hava kuvvetlerinin dün birkaç İHA ile düzenlediği operasyonda Güney'deki Umm er-Reşraş ve Birseba alanlarında İsrail'e ait çeşitli hedeflere saldırdığını kaydetti.

Seri, operasyonun 'Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere karşı Siyonist düşman İsrail tarafından işlenen soykırım ve aç bırakma suçlarına, ayrıca Yemen'e yönelik İsrail saldırılarına karşılık' yapıldığını aktardı.

Sözcü Seri, Husilerin saldırılar durup kuşatma kaldırılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

