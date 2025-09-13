Husiler, 'Filistin-2' Hipersonik Füze ile Tel Aviv'i Vurduğunu Açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Avivteki hassas bölgelere çoklu savaş başlıklarına sahip 'Filistin-2' tipi hipersonik füzeyle "başarılı" şekilde saldırdıklarını duyurdu.

Husilerden Resmi Açıklama

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada: "İşgal altındaki Yafa bölgesinde bulunan hassas hedeflere yönelik çoklu savaş başlıklarına sahip 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir operasyon gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Seri, operasyonun başarıyla sonuçlandığını belirterek saldırı nedeniyle binlerce İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını vurguladı.

Husiler, bu saldırıyı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlenen saldırılara yanıt olarak nitelendirdi.

Sözcü ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e yönelik saldırıların süreceğini kaydetti.

İsrail Medyası ve Hava Savunması

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, hipersonik füzenin orta kesimlerde geniş bir alanda sirenleri etkinleştirdiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, gece 03.47'de sirenlerin devreye girdiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeyi havada etkisiz hale getirdiğini aktardı. KAN ayrıca binlerce kişinin sirenlerin ardından sığınaklara girmek zorunda kaldığını ifade etti.