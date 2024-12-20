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Husiler, İsrail'deki Hayati Hedeflere İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'deki hayati noktalara İHA saldırıları gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 20:05
Husiler, İsrail'deki Hayati Hedeflere İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler'den İsrail'e Hedefli Saldırılar

Yemen merkezli, İran destekli Husiler, İsrail'in önemli noktalarını hedef aldıklarını duyurdu. Askeri sözcü Yahya Seri, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hayati öneme sahip noktalara insansız hava aracı (İHA) saldırıları gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Ortak Operasyon Bilgisi

Seri, "Irak'taki İslami Direniş ile birlikte düşman İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki hayati hedeflere bir dizi İHA kullanarak ortak niteliksel bir operasyon gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Husilerin, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri hedefi vurduğunu ve bu saldırının başarıyla sonuçlandığını aktaran Seri, konuya dair daha fazla detay vermedi.

Saldırılar Sonrası Gelişmeler

İsrail'den saldırılara ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken, Husiler, dün Yafa'daki iki askeri hedefin Filistin 2 tipi balistik füzelerle vurulduğunu bildirmişti.

İsrail ordu radyosu, Husilerin Yafa'ya yönelik füze saldırısından sonra, İsrail ordusunun Yemen'deki 5 hedefe 14 savaş uçağı ile çok sayıda hava saldırısı düzenlediğini aktardı. Ayrıca, Husilerin düzenlediği saldırıda Tel Aviv'e yakın Ramat Gan kentinde bulunan bir okulun zarar gördüğü de belirtildi.

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