Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen merkezli Husiler, İsrail'in orta ve güney kesimlerinde yer alan Yafa ve Askalan kentlerine iki insansız hava aracı ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, saldırının Yafa türü iki insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Seri, söz konusu saldırının başarıyla tamamlandığını belirtti, ancak can kaybı ya da maddi hasar hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Seri, Filistin direnişine destek amaçlı saldırıların devam edeceğini ve Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar ve abluka kalkana dek bu tür harekâtların süreceğini kaydetti.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalara göre, Yemen'den fırlatılan söz konusu iki insansız hava aracı, ülkenin hava sahasına girmeden düşürüldü ve erken uyarı sistemlerinin de harekete geçmediği belirtildi.