DOLAR
35,19 -0,04%
EURO
36,64 0,17%
ALTIN
2.954,76 0,45%
BITCOIN
3.275.046,24 2,56%

Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa ve Askalan kentlerine insansız hava aracı ile saldırı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:02
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:02
Husiler, İsrail'e İHA Saldırısı Düzenledi

Yemen merkezli Husiler, İsrail'in orta ve güney kesimlerinde yer alan Yafa ve Askalan kentlerine iki insansız hava aracı ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, kendi televizyon kanalında yaptığı açıklamada, saldırının Yafa türü iki insansız hava aracı kullanılarak gerçekleştirildiğini ifade etti. Seri, söz konusu saldırının başarıyla tamamlandığını belirtti, ancak can kaybı ya da maddi hasar hakkında herhangi bir bilgi vermedi.

Seri, Filistin direnişine destek amaçlı saldırıların devam edeceğini ve Gazze'ye yönelik saldırılar sona erene kadar ve abluka kalkana dek bu tür harekâtların süreceğini kaydetti.

Öte yandan, İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamalara göre, Yemen'den fırlatılan söz konusu iki insansız hava aracı, ülkenin hava sahasına girmeden düşürüldü ve erken uyarı sistemlerinin de harekete geçmediği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı: Beyaz Masa Hattı Taklit Ediliyor
2
Şile Açıklarında Gemide Yangın: Müdahale Devam Ediyor
3
İsrail Yönetimi, Kuzey Hava Sahasını Uçuşlara Kapadı
4
İstanbul'da 'Karabağ'dan İstanbul'a Halı Sergisi' Açıldı
5
Ankara'da 8 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi
6
Sarıkamış Şehitleri Anısına Fener Alayı Düzenlendi
7
Almanya'da Noel Pazarı Saldırganının Vasiyeti Araçta Bulundu

SGK Onayı ile PTT’den Kadınlara 50.000 TL Destek

İşçilere Yeni Yıl Müjdesi: 20.000 TL Evlilik Desteği ve 1.000 TL İkramiye

Kadınların Güçlü Destekle Yanında: O Belediye 40.000 TL Destek Sağlayacak

Ocak, Şubat, Mart desteği açıklandı! 1.500 TL Doğalgaz Faturası Desteği Geliyor

Asgari Ücret Zirvesi: Erdoğan ve Işıkhan Kabine'de Zam Sunumu Yapacak

Karar Alındı! Alışverişte Kargo Bedava Dönemi Sona Eriyor!

TOKİ'den 2+1 Daire Fırsatı: Taksitler 13,354 TL'den Başlıyor!

25 Aralık'ta Öğrencilere 4.000 TL ile 6.000 TL Destek Ödemesi!

Yeni Yılda Her Şişe 25 Kuruş: Depozito Yönetim Sistemi Başlıyor

2025'te Maaşlara Yüzde 12 Zam: Ocak Ayında Uygulama Başlayacak

TOKİ'nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi: Dar Gelirli Vatandaşa Umut Oluyor

Yeni Yılda Borçlarınıza Faizsiz Çözüm! Bankalar 75.000 TL Veriliyor