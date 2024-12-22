Husiler, İsrail’e Karşı Güç Gösterisi Yapıyor: Yemen’deki Muhaliflere Mesaj Gönderiyorlar

Husiler, İsrail'e Meydan Okuyarak İç Muhalefete Mesaj Veriyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin zayıflaması ve Hizbullah'ın aldığı darbelerle birlikte, hâlâ İsrail'e karşı saldırılarına devam ediyor. Yemenli uzmanlar, Husilerin bu saldırılarının ardında, iç muhalefete "henüz ayaktayız ve güçlüyüz" mesajı verme çabası bulunduğunu vurguluyor.

Husilerin İki Temel Mesajı

Yemenli siyaset bilimci Ahmed Naci, Husilerin iki temel mesaj vermek istediğini belirtti. İlk olarak, "maliyeti ne olursa olsun Gazze’yi desteklemeye devam edecekleri" mesajını verdiklerini ifade etti. İkinci olarak ise, İran ve Hizbullah’ın kayıplarına rağmen Husilerin hala güçlü olduklarını ilan ettiklerini vurguladı.

Yemen İçerisindeki Tehditler

Yemenli siyasi yorumcu Abdüsselam Kaid, Husilerin İsrail'e yönelik saldırılarının temel amacının "hala ayakta olduklarını" ispatlamak olduğunu söylüyor. Kaid ayrıca, Husilerin saldırıları durdurursa bunun zayıflık göstergesi olacağını düşündüklerini belirtti. Uzun askeri deneyimleri sayesinde ABD ve İngiltere hava saldırılarına karşı etkilerini en aza indirdiklerini de ekledi.

Kızıldeniz Üzerinden Gazze'ye Desteğin Sürekliliği

Husiler, Gazze Şeridine yönelik saldırılar devam ederken, Kasım 2023 itibariyle Kızıldeniz'de İsrail yük gemilerine füze veya insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlemeye başladılar. Husilerin en son 21 Aralık'ta Tel Aviv'deki bir askeri hedefi vurduğu bildirilmişti.

Uzmanlar, Husilerin bu saldırılarını sürdürerek aslında Yemen içerisinde kendilerine yönelik tehlikeleri de savuşturma stratejisi izledikleri görüşünde. Böylece, içeride bulunan muhalifleri üzerinde bir baskı oluşturarak, onları zayıflatmayı hedefliyorlar.