Husiler, İsrail Gemisi Galaxy Leader'ın Mürettebatını Serbest Bıraktı

Husiler, Galaxy Leader Gemisinin Mürettebatını Serbest Bıraktı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasim 2023'te ele geçirdikleri İsrail gemisi Galaxy Leader'ın mürettebatını serbest bıraktıklarını açıkladı. Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı, gelişmeleri duyurdu.

Serbest bırakma açıklaması

Husilere bağlı SABA haber ajansına göre, Husilerin Yüksek Siyasi Ofisi konu hakkında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada, "Gazze'ye destek savaşı kapsamında 19 Kasım 2023'te alıkoyduğumuz Galaxy Leader gemisinin mürettebatını serbest bıraktığımızı duyuruyoruz." ifadeleri yer aldı.

Umman'ın Rolü

Husilerin başkenti Sana'da sözde hükümetinin, Umman'ın çabalarıyla ve Hamas ile temasa geçerek bu adımı attığı belirtildi. Bu açıklama, Gazze'de 19 Ocak Pazar günü yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını desteklemek amacı taşıdığını vurguladı.

Mürettebat Sayısı ve Akıbet Bilgisi Belirsiz

Açıklamada, Galaxy Leader gemisinin akıbeti ve serbest bırakılan mürettebatın sayısına dair detay verilmedi. Ancak Husilere ait El-Mesira televizyonu, "Gazze'deki ateşkes düzenlemelerinin bir parçası olarak, Umman'a ait bir uçak, Galaxy Leader gemisinin 25 mürettebatıyla birlikte Sana Uluslararası Havalimanı'ndan ayrıldı." bilgisini paylaştı.

İsrail'in Değerlendirmesi

İsrail'in Walla gazetesinde 19 Kasım 2023'te yayımlanan bir haberde, Husilerin Kızıldeniz'de ele geçirdiği Galaxy Leader gemisinin bir İsrail şirketinin ortaklık yaptığı belirtildi. Gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edilirken, adı gizli tutulan bir İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında bir İsrail şirketinin olduğunu kaydetti.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası basında yer alan haberlerde, Husilerin Kızıldeniz'de ele geçirdiği Galaxy Leader isimli gemide toplamda 22 mürettebat bulunduğu belirtilmişti. Ancak bu durumun detayları henüz kesinleşmedi.