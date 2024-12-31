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Husiler, İsrail Havalimanı ve Elektrik Santralini Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in havalimanı ve elektrik santraline balistik füzelerle saldırı düzenledi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 13:16
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 13:16
Husiler, İsrail Havalimanı ve Elektrik Santralini Hedef Aldı

Husiler, İsrail Havaalanını ve Elektrik Santralini Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Tel Aviv kentinde bulunan Ben Gurion Uluslararası Havalimanı ve Kudüs'ün güneyindeki bir elektrik santraline yönelik iki balistik füzeli saldırı gerçekleştirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "(Husilere bağlı) Yemen Silahlı Kuvvetleri, füzelerle iki nitelikli askeri operasyon gerçekleştirdi," ifadesini kullandı.

Seri, ilk operasyonda işgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesindeki Ben Gurion Havalimanı'nın 2 hipersonik balistik füze ile hedef alındığını belirtirken, ikinci operasyonda işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki elektrik santralinin balistik füzeyle hedef alındığını aktardı.

Husi sözcü, "Her iki operasyonda da füzelerin hedefleri başarıyla vurduğunu" kaydetti. Ayrıca, saldırının zamanlamasının, ABD kuvvetlerinin Yemen'e büyük bir hava saldırısı düzenlemeye hazırlanmaları ve USS Harry Truman uçak gemisinin insansız hava araçları ve füzelerle hedef alınması ile aynı zaman dilimine denk geldiğine dikkat çekti.

Seri, operasyonun başarıya ulaştığını ve ABD'nin hava saldırısının da boşa çıkarıldığını ifade ederek, Husilerin Yemen'in Filistin halkına karşı dini, ahlaki ve insani görevlerini yerine getirmesini engellemeyi hedefleyen her türlü tehdide karşı koymak için askeri birimlerin savaş hazırlığını artırdıklarını aktardı.

Bu gelişmelerin ardından, Yedioth Ahronoth gazetesi, Yemen'den atılan füze nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

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