Husiler, İsrail ile Uzun Süreli Savaş Açıklaması Yaptı

Husilerin Savaş İlanı

Yemen'deki İran destekli Husi hareketi, İsrail ile olan ilişkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Husilere bağlı Manevi Yönlendirme Dairesi Müdür Yardımcısı Abdullah bin Amir, İsrail'in "Husilerin de zamanı gelecek" şeklindeki ifadesine karşılık verdi.

Bin Amir'in Açıklamaları

Bin Amir, 26sep.net sitesine yaptığı açıklamada, "İsrail, 'Yemen'in de vakti gelecek' diyor. Ancak Yemenliler, 'O vakit gelinceye kadar beklemeyeceğiz.' şeklinde yanıt veriyor. Allah'ın izniyle önümüzdeki süreç zaferlerle dolu olacak," dedi.

İsrail Ordusunun Açıklaması

Öte yandan, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu Husilere yönelik bir zaman dilimi içinde harekete geçebileceklerini, ancak şu anda Hizbullah'a odaklandıklarını belirtmişti.

Uzun bir süre zorlu bir çatışmaya işaret eden bu açıklamalar, bölgedeki gerginliği daha da artırabilir.