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Husiler, İsrail'in Askeri Üssünü Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, Nahal Sorek Askeri Üssü'ne balistik füzeyle saldırdığını duyurdu. Açıklamada, destek amaçlı gerçekleştirildiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 11.11.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 13:37
Husiler, İsrail'in Askeri Üssünü Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler: İsrail'in Askeri Üssünü Hedef Aldık

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesiminde yer alan Nahal Sorek Üssü'ne balistik füze ile saldırdığını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırının detaylarını paylaştı.

Hedef Nahal Sorek Askeri Üssü

Seri, Yafa kenti güneydoğusundaki Nahal Sorek Askeri Üssü'nü "Filistin-2" tipi hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Saldırının ardından Yafa bölgesinin yakınlarında yangın çıktığını ve bu eylemin Filistin ve Lübnan halkına destek vermek amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Saldırılar Devam Edecek

Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarının, Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya ve Gazze ile Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar süreceğini ifade etti.

İsrail Ordusunun Yanıtı

İsrail devlet televizyonu KAN, Yemen’den gelen füze saldırısını engellediklerini, ancak önleyici füze parçalarının Kudüs’ün batısındaki Beyt Şemes bölgesine düştüğünü ve yangın çıkmasına neden olduğunu bildirdi.

Kızıldeniz'deki Gerginlik

Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına yanıt olarak, 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren Yemen açıklarındaki İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymaya başladı. Ayrıca, bazı gemilere insansız hava araçları ve füzelerle saldırı düzenlendi. Bu olaylar neticesinde pek çok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Uluslararası Yanıt

ABD, deniz ticaret güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle 18 Aralık 2023’te Refah Muhafızı Operasyonu adıyla çok uluslu bir "deniz görev gücü" oluşturduğunu açıkladı. Aynı zamanda, ABD ve İngiltere'nin Yemen’deki kontrollerindeki bölgelere yönelik saldırıları üzerine, Husiler bu iki ülkeye ait gemileri hedef alacaklarını duyurdu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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