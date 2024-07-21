Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Husiler: İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentini hedef aldık

Husiler ayrıca Kızıldeniz'de bulunan ABD gemisinin (Pumpa) balistik füze ve İHA'larla hedef alındığını açıkladı - İsrail ordusu, Yemen'den...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 10:17
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:17
Husiler: İsrail'in güneyinde Kızıldeniz kıyısındaki Eylat kentini hedef aldık

SANA (AA) - Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat kentinin balistik füzelerle hedef alındığını ve hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Yemen Deniz Kuvvetleri (Husilere bağlı), işgal altındaki Filistin'in (İsrail) güneyindeki Umm er-Reşraş (Eylat) kentinde düşman İsrail’in hassas bölgelerine karşı bir dizi balistik füzelerle operasyon düzenledi." ifadesini kullandı.

Kızıldeniz'de bulunan bir ABD gemisinin (Pumpa) balistik füze ve İHA'larla hedef alındığını ve doğrudan isabet aldığını ifade eden Seri, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları duruncaya kadar İsrail'e ve destekçilerine karşı askeri operasyonlarını genişletmekten çekinmeyecektir."

Seri, hedeflerin başarıyla vurulduğunu aktardı.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada, Yemen'den fırlatılan ve İsrail topraklarına doğru ilerleyen karadan karaya bir füzenin önlendiğini duyurdu.

Ordu açıklamasında, füzenin İsrail topraklarına girmediğini ileri sürerek müdahalenin "Arrow-3" hava sistemi aracılığıyla gerçekleştirildiğini ve müdahale sürecinde parçaların düşmesi nedeniyle alarmların devreye sokulduğunu vurguladı.

Yemen'de İran destekli Husiler, cuma sabaha karşı İsrail'in başkenti Tel Aviv'i insansız hava aracıyla vurmuştu. Saldırıda 1 kişi ölmüş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

İsrail, dün akşam saatlerinde Husilerin kontrolündeki Kızıldeniz kıyısında bulunan Hudeyde Limanı'na hava saldırısı düzenlemişti. Yemenli yetkililer, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ciltteki lekeleri silgi gibi siliyor! Pahalı kozmetik ürünlerine veda ettirecek doğal formül

Ankaralılara müjdeli haber verildi! Başvuranlara ücretsiz olacak: Binlerce kişi yararlanabilecek

Ekmek fiyatlarına okkalı zam geldi! Yüzde 25'lik zam vatandaşların tadını kaçıracak

Kan depolarını fullüyor! İçindeki vitaminlerle kan seviyesini arşa çıkarıyor

İçinde onlarca vitamin var! Hem kalsiyum hem vitamin deposu: Evlerden eksik etmeyin

Tüm emeklilerin uykuları kaçacak! Maaşlarından habersizce bu rakam kesiliyor

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Yaş şartında karalar bağlatan düzenleme

Bankalar faizsiz kredi kapağını açtı! Borçlular, nakit arayanlara müjde: Bir başvurunuza bakacak

Dolar borçlananlara büyük şok! Yargıtay son noktayı koydu: Borç alırken bunu bilmiyorlardı

Türk Telekom hattı olanlar başvuruyu kaçırmasın! Her aboneye 1500 TL para iadesine onay çıktı

Tapusu olanlara 90 günlük son süre! 81 ildeki tüm tapu sahiplerini ilgilendiriyor

İşsizlik oranı bu illerde tavan yaptı! Çalışan yok, kimse iş bulamıyor