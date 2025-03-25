Husiler, İsrail'in Havalimanına Saldırı Düzenledi

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na saldırı düzenlendiğini açıkladı, ancak İsrail füzelerin havaya girdikten hemen sonra vurulduğunu duyurdu.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:05
Husiler, İsrail'in Havalimanına Saldırı Düzenledi

Husiler'den İsrail'e Yeni Saldırı İddiası

Yemen'deki Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na düzenledikleri saldırıyı duyurdu. Bu, birkaç gün içinde yapılan beşinci saldırı olarak kaydedildi.

Saldırının Ayrıntıları

Husilerin silahlı gücünden yapılan açıklamada, Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'nın ve Kızıldeniz'deki ABD güçlerinin bir kez daha hedef alındığı ifade edildi. Husiler, bu kez Zülfikat ve Filistin 2 adlı iki balistik füzeyle saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

İsrail'den Cevap

Öte yandan, İsrail ordusu yazılı bir açıklama yaparak, Yemen'den fırlatılan balistik füzelerin ülke hava sahasına girmeden engellendiğini bildirdi. Bu açıklama, Husilerin iddialarının çelişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Gelişmeler, Orta Doğu'daki gerginliği artırırken, uluslararası gözlemcilerin dikkatini çekmeye devam ediyor.

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