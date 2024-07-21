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Husiler: İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı.Husilere bağlı...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 10:29
Husiler: İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişi öldü, 87 kişi yaralandı

HUDEYDE (AA) - Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda 3 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıkladı.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in Hudeyde'ye yönelik saldırısında 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Hudeyde kentindeki Sevra Hastanesi Müdürü de basına yaptığı açıklamada İsrail'in Hudeyde'ye bombardımanı nedeniyle yaralananların kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Husilere bağlı el-Mesira televizyon kanalı dün "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.

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