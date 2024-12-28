Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü Hedef Aldıklarını Açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde bulunan Nevatim Hava Üssü'nü hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, hipersonik balistik füze kullanarak düzenledikleri operasyonun detaylarını paylaştı.

Husilerin İddiası

Seri, Filistin 2 adı verilen hipersonik balistik füze ile yaptıkları saldırının nitelikli bir askeri operasyon olduğunu belirterek, füzelerin hedefine doğrudan isabet ettiğini aktardı. Husilerin, İsrail'e yönelik saldırıların devam edeceğini, bu eylemlerin Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya ve Gazze ile Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar süreceğini ifade etti.

İsrail Ordusu Tepkileri

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen’den atılan bir füzenin hava sahasına girmeden imha edildiğini bildirdi. İsrail erdiolusu, 26 Aralık akşamı Husilerin kontrolündeki Sana ve Hudeyde kentlerine hava saldırıları düzenlediğini ve bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Yönetiminin Onayı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Yemen’deki Husilere yönelik saldırı planına onay verdi. Bu onay sonrasında, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Husilere ait askeri hedeflere hava saldırıları düzenlemeye başladı.