DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.325.460,95 -0,24%

Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü Hedef Aldıklarını Açıkladı

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik füzeyle vurduklarını iddia etti. Saldırılar sürecek diyorlar.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 17:33
Husiler, İsrail'in Nevatim Hava Üssü'nü Hedef Aldıklarını Açıkladı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in güneyinde bulunan Nevatim Hava Üssü'nü hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, hipersonik balistik füze kullanarak düzenledikleri operasyonun detaylarını paylaştı.

Husilerin İddiası

Seri, Filistin 2 adı verilen hipersonik balistik füze ile yaptıkları saldırının nitelikli bir askeri operasyon olduğunu belirterek, füzelerin hedefine doğrudan isabet ettiğini aktardı. Husilerin, İsrail'e yönelik saldırıların devam edeceğini, bu eylemlerin Gazze Şeridi'ndeki abluka kaldırılıncaya ve Gazze ile Lübnan'daki saldırılara son verilinceye kadar süreceğini ifade etti.

İsrail Ordusu Tepkileri

İsrail ordusu, gün içerisinde yaptığı açıklamada, Yemen’den atılan bir füzenin hava sahasına girmeden imha edildiğini bildirdi. İsrail erdiolusu, 26 Aralık akşamı Husilerin kontrolündeki Sana ve Hudeyde kentlerine hava saldırıları düzenlediğini ve bu saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 40 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail Yönetiminin Onayı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Yemen’deki Husilere yönelik saldırı planına onay verdi. Bu onay sonrasında, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Husilere ait askeri hedeflere hava saldırıları düzenlemeye başladı.

İLGİLİ HABERLER

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'daki Başkanlık Seçimleri ve Türkiye Üzerindeki Etkiler
2
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KOBİ'lere İstihdam Desteği Müjdesi
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2024 Vizyonu: Uluslararası Sermaye Girişi Artıyor
4
Ardahan-Kars Kara Yolunda Ulaşım Normale Döndü
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin Jeopolitik Gücü Küresel Dikkat Çekiyor
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan 2025 Yılı Bütçesini Açıkladı: 1 Trilyon 569 Milyar Lira Yatırım Ayırdık
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Kredi Derecelendirmede Fark Yarattı

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak