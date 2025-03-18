Husiler, İsrail’in Nevatim Hava Üssü'nü Vurduğunu Açıkladı

Husiler, İsrail'deki Nevatim Hava Üssü'nü balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 22:12
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 22:12
Husiler, İsrail’in Nevatim Hava Üssü'nü Vurduğunu Açıkladı

Yemen merkezli Husiler, ABD ile İsrail ordusu tarafından ortaklaşa kullanılan Nevatim Hava Üssü’nü balistik bir füze ile vurduklarını açıkladı. Husilerin Sözcüsü Yahya Seri, konuyla ilgili yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İsrail’deki hedeflerini genişletme tehdidinde bulundu.

Seri, Gazze Şeridi’ne karşı düzenlenen saldırıların durmaması halinde İsrail’e yönelik saldırıları artıracaklarını belirterek, "Filistin 2 süpersonik füzesi ile Nevatim Hava Üssü’nü başarılı bir şekilde vurduk" dedi. Ayrıca, "Yemen yönetimi, halkı ve ordusu olarak Gazze’deki kardeşlerimizin maruz kaldığı katliamlara karşı sessiz kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Husilerin askerî güçlerinin ABD’ye karşı koymaya devam edeceğini vurgulayan Seri, Gazze’ye gerçekleştirilen saldırıların sona ermesi, yardım gönderilmesi ve ablukaların kaldırılması durumunda İsrail’in deniz seyrüseferine engel olmaya devam edeceklerini belirtti.

Öte yandan, İsrail ordusu, Yemen’den İsrail yönüne fırlatılan bir balistik füze sebebiyle uyarı sirenlerinin çaldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, söz konusu balistik füzenin İsrail hava sahasına girmeden önce hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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