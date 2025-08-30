DOLAR
Husiler: İsrail'in Sana'ya Saldırıları Cezasız Kalmayacak

Husilerin Genelkurmay Başkanı el-Gamari, İsrail'in Sana saldırılarının 'cezasız kalmayacağını' açıkladı; İsrail suikast girişiminde bulunduğunu iddia etti.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 04:38
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 04:38
Husilerin Genelkurmay Başkanı Muhammed Abdulkerim el-Gamari, İsrail'in Yemen'in başkenti Sana'ya yönelik saldırılarının cezasız kalmayacağını bildirdi. Açıklama, Husilere bağlı SABA haber ajansı aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu.

Gamari'nin açıklamaları

Gamari, İsrail ordusunun kendisine yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddialarının ardından yaptığı açıklamada, "Siyonist düşmanın (İsrail) Sana'daki sivil mahalleleri hedef alması cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Yemen'in Gazze'ye verdiği desteği vurgulayan Gamari, "saldırıların veya fedakarlıkların boyutu ne olursa olsun Gazze'ye verdiği destekten geri adım atmayacağını" belirtti. Gamari ayrıca, "Siyonistlerin (İsrail) Gazze'de veya Yemen'e karşı tırmandırdığı şiddetin bir güç göstergesi değil, yaklaşık 2 yıldır hedeflerine ulaşamama ve başarısızlığın göstergesi" olduğunu ve bunun "daha da tırmanarak karşılık bulacağını" söyledi.

Filistinli gruplara destek ve Gazze'nin kararlılığı

Gamari, Gazzeli Filistinlilerin kararlılığını "tarihi" olarak nitelendirip selamladı ve Filistinli grupların savaşçılarını "Gazze kentine yönelik saldırılarında düşmana (İsrail) ağır kayıplar verdirmeye hazırlanan kahramanlar" şeklinde tanımladı.

İsrail'in iddiaları

İsrail ordu radyosuna göre, İsrail ordusu dün yaptığı açıklamada, Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği saldırıda Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari ve Husilere bağlı Yemen Hükümeti Savunma Bakanı Muhammed el-Atıfi'ye suikast girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Açıklamada, "Husi genelkurmay başkanı ve savunma bakanını, Husi hükümetinin üst düzey liderleriyle birlikte ortadan kaldırmaya çalıştık ve hala saldırının sonuçlarını bekliyoruz." ifadelerine yer verildi. İsrail ayrıca saldırının, "üst düzey Husi liderlerinin bir toplantısına dair elde edilen doğru istihbarat" sayesinde kısa süre içinde siyasi liderlerden ve Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'den onay alındığını bildirdi.

İsrail ordusu, perşembe günü yaptığı başka bir açıklamada da "Hava kuvvetleri, Sana bölgesinde Husi rejimine ait bir askeri hedefe hassas güdümlü bir saldırı gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

Husi medya yalanlaması

Öte yandan Husi medya kuruluşunun başkan yardımcısı Nasreddin Amir, Amerikan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Sana'daki liderlerin hedef alındığına dair haberlerin hiçbirinin doğru olmadığını" belirtti.

