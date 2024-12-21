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Husiler, İsrail'in Yafa Kentinde Askeri Hedef Vurduğunu Duyurdu

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Yafa kentinde balistik füzelerle bir askeri hedefin vurulduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:53
Husiler, İsrail'in Yafa Kentinde Askeri Hedef Vurduğunu Duyurdu

Husilerin Yafa'daki Askeri Vuruşu

Yemen'de İran destekli Husiler, İsrail'in Yafa kentinde bir askeri hedefin balistik füzelerle vurulduğunu bildirdi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gerçekleştirdikleri saldırıda "Filistin 2" tipi balistik füzelerin kullanıldığını duyurdu.

Başarılı Hedefleme

Seri, Yafa kentindeki askeri noktayı "başarılı şekilde" hedef aldıklarını belirterek, saldırının etkilerini vurguladı. Ayrıca, yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"İsrail, Gazze'ye yönelik saldırıları durdurmadıkça ve ablukayı kaldırmadıkça operasyonlarımız durmayacaktır."

İHA Saldırıları

Husiler, bir önceki akşam da, İsrail'deki "hayati öneme sahip noktaları" insansız hava aracı (İHA) saldırılarıyla hedef aldıklarını duyurmuştu.

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