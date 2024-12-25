Husiler, İsrail'in Yafa Kentindeki Askeri Hedefi Vurdu

Husiler: İsrail'in Yafa Kentine Saldırı

Yemen’deki İran destekli Husiler, İsrail'in orta kesimindeki Yafa kentinde askeri bir hedefi süpersonik füzeyle vurduklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptıkları operasyona dair detayları, kendilerine bağlı televizyon kanalı aracılığıyla paylaştı.

Operasyon Başarıyla Tamamlandı

Seri, hedef aldıkları askeri noktayı "Filistin 2" adını verdikleri süpersonik füzeyle vurduklarını belirtti. Operasyonun başarıyla tamamlandığını vurgulayan Seri, Filistin direnişine destek amacıyla gerçekleştirilen bu tür saldırıların devam edeceğini ifade etti.

Tel Aviv'deki Yaralılar

İsrail devlet televizyonu KAN, konuyla ilgili olarak yaptığı haberde, Yemen'den atıldığı belirtilen bir füze yüzünden Tel Aviv'de sığınaklara hızla girmeye çalışan 9 kişinin yaralandığını bildirdi. Ayrıca, KAN, yapılan saldırının balistik füzeyle gerçekleştirildiğini ve İsrail hava sahasına girmeden düşürüldüğünü aktardı.

Artan Gerilim

Televizyon kanalı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar nedeniyle, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı ilk gününden itibaren 4. kez, siyasi düzeyde Yemen'e yeni bir saldırının ele alındığının altını çizdi. Husilerin saldırıları, Gazze’ye yönelik operasyonlar duruncaya kadar sürecek gibi görünüyor.