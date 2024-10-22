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Husiler, İsrail'in Yafa Üssünü Hipersonik Füze ile Vurdu

Husiler, Yafa'daki askeri üssü hipersonik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 17:02
Husiler, İsrail'in Yafa Üssünü Hipersonik Füze ile Vurdu

Husiler, Yafa'daki Askeri Üssü Hedef Aldı

Yemen merkezli İran destekli Husi milisleri, İsrail'in Yafa kentindeki bir askeri üssü "Filistin 2" tipi hipersonik balistik füzeyle vurmayı başardığını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu saldırının İsrail ve ABD'nin savunma sistemlerini aşarak hedefine ulaştığını ifade etti.

Askeri Operasyonların Sürekliliği

Yahya Seri, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırmadığı ve Gazze ile Lübnan'a yönelik saldırıları durdurmadığı sürece askeri operasyonlarına devam edeceklerini vurguladı.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Husiler, 31 Ekim 2023 tarihinden itibaren İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymuş ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemiştir. Bu sebeple çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz seferlerini durdurma kararı almıştır.

Uluslararası Tepkiler

ABD, bu gelişmeler üzerine deniz ticareti güvenliğini sağlamak amacıyla 18 Aralık 2023 tarihinde Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" isimli bir çok uluslu deniz görev gücü oluşturduğunu duyurdu. ABD güçleri, Yemen'den fırlatılan füze ve kamikaze dronlarına karşı birçok müdahalede bulundu.

AB ve İtalya'nın Katkıları

Avrupa Birliği, Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliği için 19 Şubat'ta Aspides Misyonunu başlatırken, İtalya da 5 Mart'ta bu misyona katılmak üzere parlamentolarının onayını aldı ve taktik komutayı üstlendi.

Süveyş Kanalı'nın Önemi

Küresel ticaretin yaklaşık %12'sinin, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve Avrupa ile Asya arasında en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden gerçekleştirildiği bilinmektedir.

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