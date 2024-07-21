Husiler: İsrail saldırısı sonrası Hudeyde'de elektrikler önceki durumuna döndü

HUDEYDE (AA) - Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde kentinde elektrik santrali ve yakıt tanklarını hedef alan hava saldırılarından zarar gören elektriğin önceki durumuna döndüğünü duyurdu.
Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında zarar gören, Hudeyde kentindeki elektriğin yüzde 100 önceki haline döndüğünü belirtti.
Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.
İsrail'in Hudeyde'ye yönelik dünkü saldırısında 3 kişi ölmüş, 87 kişi yaralanmıştı.
Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depoları ve elektrik santrallerini vurduğu aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.