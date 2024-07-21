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Husiler: İsrail saldırısı sonrası Hudeyde'de elektrikler önceki durumuna döndü

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde kentinde elektrik santrali ve yakıt tanklarını hedef alan hava saldırılarından zarar gören elektriğin önceki...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 12:00
Husiler: İsrail saldırısı sonrası Hudeyde'de elektrikler önceki durumuna döndü

HUDEYDE (AA) - Yemen'deki Husiler, İsrail'in Hudeyde kentinde elektrik santrali ve yakıt tanklarını hedef alan hava saldırılarından zarar gören elektriğin önceki durumuna döndüğünü duyurdu.

Husilerin sözde hükümetindeki Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin el-İzzi, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında zarar gören, Hudeyde kentindeki elektriğin yüzde 100 önceki haline döndüğünü belirtti.

Açıklamada, başka detaya yer verilmedi.

İsrail'in Hudeyde'ye yönelik dünkü saldırısında 3 kişi ölmüş, 87 kişi yaralanmıştı.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depoları ve elektrik santrallerini vurduğu aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.

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