Husiler, İsrail Savunma Bakanlığını Süpersonik Füze ile Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, İsrail Savunma Bakanlığını süpersonik füzeyle hedef aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 07:52
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 07:52
Husiler, İsrail Savunma Bakanlığını Süpersonik Füze ile Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail Savunma Bakanlığına yönelik gerçekleştirdikleri süpersonik füze saldırısını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin 2" adını verdikleri füzeyle hedefin vurulduğunu belirtti.

Seri, İsrail'in hava savunma sistemlerinin başarısız kaldığını ve süpersonik füzenin hedefe başarıyla ulaştığını iddia ederek, bu saldırının son 12 saat içinde gerçekleştirdikleri üçüncü saldırı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, İsrail ordusunda yapılan açıklamada, Yemen’den fırlatılan balistik füze nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde siren seslerinin çaldığı bildirildi. Yapılan paylaşıma göre, füzeler hava savunma sistemleri tarafından imha edildi ve herhangi bir can kaybının olmadığı kaydedildi.

Ayrıca, İsrail ordusu, geçtiğimiz gün Yemen’den ülkenin güneyine doğru fırlatılan bir insansız hava aracının da imha edildiğini bildirdi. Husilerin, İsrail'e yönelik sık sık füze ve İHA saldırıları düzenlediği biliniyor.

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