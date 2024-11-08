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Husiler, İsrail Üssünü Hipersonik Füze ile Hedef Aldı

Husilerin açıklamasına göre, Nevatim Hava Üssü'ne yapılan saldırı ve ABD İHA'sının düşürülmesi olayları gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 18:13
Husiler, İsrail Üssünü Hipersonik Füze ile Hedef Aldı

Husilerden Hipersonik Füze Saldırısı

Yemen merkezli İran destekli Husiler, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını bildirdi. Ayrıca, Yemen'in kuzeyindeki El-Cevf ilinde ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini duyurdu.

Gösteri ve Açıklamalar

Yemen'in Sana kentinde, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi ve Lübnan ile dayanışma gösterisi düzenlendi. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, gösteri sırasında yaptığı açıklamada bu operasyona dair detaylar sundu.

Seri, 'Filistin 2' adlı hipersonik füzeyle gerçekleştirilen operasyonda hedefin doğrudan vurulduğunu ifade ederken, El-Cevf ilinde düşürdükleri MQ-9 tipi İHA sayısının toplamda 12’ye yükseldiğini vurguladı.

ABD ve İngiltere Saldırıları

Husilere ait El-Mesira televizyonunun aktardığına göre, Amerikan-İngiliz birlikleri Hudeyde ilinin Et-Tuhayta ilçesine iki hava saldırısı düzenledi. Ancak saldırılar sonucunda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

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