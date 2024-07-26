Husiler, Kamaran Adası'na Hava Saldırısı Düzenlendiğini Duyurdu

Husilerin Hava Saldırısı Açıklaması

Yemen'deki İran destekli Husi hareketi, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na toplamda dört hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Bu bilgi, Huskilere bağlı "El-Mesira" televizyonu aracılığıyla kamuoyuna aktarıldı.

Kamaran Adası'ndaki Saldırılar

Husilerin açıklamalarında, saldırıların detayları ve sonuçları hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Kamaran Adası, Yemen’in batısında yer alan El-Hudeyde iline bağlı olup, Kızıldeniz’deki en büyük ada konumundadır.

Kızıldeniz’deki Gelişmeler

Husilerin, Gazze’deki saldırılara tepki olarak 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere yönelik eylemler yaptığı iddia ediliyor. Bu bağlamda, insansız hava araçları ve füzelerle bazı gemilere saldırılar gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Bu olaylar, birçok gemicilik şirketinin Kızıldeniz’deki seferlerini durdurmasına neden oldu.

ABD’nin Müdahale Planları

ABD, deniz ticaret güvenliğinin tehlikeye girmesi nedeniyle 18 Aralık 2023'te Refah Muhafızı Operasyonu adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturdu. Bu operasyona, bir dizi ülke katılmaktadır.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'deki milislerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği hava saldırıları sonrası, Husiler bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını açıkladı.