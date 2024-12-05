Husiler, Kasım 2023'ten Beri 211 Gemiyi Hedef Aldı

Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde Saldırılara Devam Ediyor

Yemen'deki İran destekli Husiler, 2023 yılı Kasım ayından bu yana Gazze Şeridi'ne destek verme amacıyla toplamda 211 gemiyi hedef aldıklarını açıkladı. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, yapmış olduğu televizyon konuşmasında, son bir yıldır Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde İsrail'le bağlantılı gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları gündeme getirdi.

Husi, “Güçlerimiz, Gazze'ye destek eylemlerini başlattığından bu yana düşmanlarla (ABD-İngiltere-İsrail) bağlantılı 211 gemiyi hedef aldı.” sözlerini kullandı. Son hafta içinde ABD savaş gemilerine karşı gerçekleştirilen “büyük eylemler” olduğunu belirten Husi, bu gemilerin Husilerin saldırılarından korunmak için Çin gemilerine yakın konumlandığını ifade etti.

Gazze'ye Destek Eylemleri ve İsrail Hedefleri

İsrail'e yönelik tutumlarına da değinen Husi, Yemen destek cephesinden bu hafta içinde önemli eylemler yapıldığını ve bu eylemler dahilinde Yafa, Askalan ve Ben Gurion Havalimanının hedef alındığını söyledi.

Kızıldeniz'deki Gelişmeler

Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'de yaptığı saldırılara yanıt olarak 31 Ekim 2023'ten beri Yemeni açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymakta ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemektedir. Bu olayların ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

Ayrıca, ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiğini belirterek 18 Aralık 2023'te, Husi güçlerine karşı oluşturulan “Refah Muhafızı Operasyonu” adı altında çok uluslu bir deniz görev gücü kurduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrol ettikleri bölgelere yönelik saldırıları üzerine Husiler, bu iki ülkeye ait tüm gemilerin hedef alınacağını bildirdi.