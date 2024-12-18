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Husiler, Kasım 2023'ten Bu Yana 216 İsrail Bağlantılı Gemiyi Hedef Aldı

Yemen'deki Husiler, Kasım 2023'ten itibaren 216 İsrail ile bağlantılı gemiyi hedef aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 23:52
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:52
Husiler, Kasım 2023'ten Bu Yana 216 İsrail Bağlantılı Gemiyi Hedef Aldı

Husiler'den Şok Açıklama

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kasım 2023'ten bu yana İsrail ile bağlantılı 216 kargo gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Bu açıklama, Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayımlanan bir video ile gerçekleştirildi.

Hedefleri Gazze için Zafer Olarak Nitelendirdiler

Videoda, "Vaat edilen fetih savaşı ve kutsal cihadın başından bu yana, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, İsrail ile bağlantılı 216 gemiyi hedef aldı. Bu Gazze için bir zaferdir" ifadelerine yer verildi. Ayrıca, operasyonların İsrail’in saldırılarına son vermemesi ve Gazze Şeridi'ndeki ablukayı kaldırmaması durumunda devam edeceği belirtildi.

19 Kasım'da Başlayan Hedefler

Husilerin söz konusu eylemleri, 19 Kasım 2023'te Tel Aviv’e ait "Galaxy Leader" gemisiyle başladı. Bunun ardından, 31 Ekim 2023'ten itibaren Husiler, Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı ticari gemilere el koyarak, insansız hava araçları ve füzelerle saldırılara yöneldiler.

Kızıldeniz’deki Gerginlik Artıyor

Husilerin artan eylemleri sonucunda birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz’deki seferlerini durdurma kararı aldı. ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle, 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir deniz görev gücü kurulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen’de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırması üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacaklarını belirtti.

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