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Husiler, Kızıldeniz'de ABD Savaş Gemilerini Hedef Aldı

Husilerin Askeri Sözcüsü, Kızıldeniz'de 3 ABD savaş gemisinin hedef alındığını duyurdu. Olayın detayları ve arka planı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 18:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 18:08
Husiler, Kızıldeniz'de ABD Savaş Gemilerini Hedef Aldı

Husilerin Kızıldeniz Operasyonu

Yemen'deki İran destekli Husi hareketi, Kızıldeniz'de 3 ABD savaş gemisini hedef aldıklarını duyurdu. Bu açıklama, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılırken, başkent Sana'da düzenlenen büyük bir etkinlikte binlerce kişi de katıldı.

Yahya Seri'nin Açıklamaları

Seri, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Filistin halkının maruz kaldığı zulme ve Yemen'in ABD ile İngiltere tarafından hedef alındığı saldırılara karşılık olarak bu askeri operasyonu gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. "Kızıldeniz'de seyir halinde olan 3 ABD savaş gemisini hedef aldık" şeklinde devam eden Seri, operasyonun nitelikli bir askeri eylem olduğunu belirtti.

Ateş Gücü ve Sonuçlar

Saldırıda, 23 balistik füze ve insansız hava aracı kullanıldığı ve gemilerin tam isabetle vurulduğu iddia edildi. Yahya Seri, bu anti-Amerikan eylemlerin "Aksa Tufanı'na destek" kapsamındaki en geniş çaplı operasyon olduğunu söyledi. Bu saldırıların, İsrail'in bazı şehirlerine düzenlenen eş zamanlı saldırılarla bağlantılı olduğu da kaydedildi.

Gelecek Planları

Seri, konuşmasını şöyle tamamladı: "Filistin ve Lübnan halkına destek vermek amacıyla benzer nitelikte saldırılar düzenlemeye hazırız". Bu açıklama, Husi güçlerinin savaşa dair kararlarını ve stratejilerini yeniden gözden geçirdiğinin bir göstergesi olarak yorumlandı.

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