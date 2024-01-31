Husiler, Kızıldeniz'de ABD savaş gemisini vurdu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformunda Kızıldeniz'de ABD donanmasına karşı yaptıkları saldırı hakkında konuştu. ABD donanmasının "USS Gravely" muhribine "uygun deniz füzeleri" ile saldırdıklarını söyleyen Seri, bu saldırının Filistin halkını desteklemek ve ABD ve İngiltere'nin Yemen'e saldırmasına yanıt vermek amacıyla yapıldığını belirtti.

Seri, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, ülkemize saldıran Amerikan ve İngiliz savaş gemilerini güçlerimizin hedef listesine aldığını ve ülkemizin, halkımızın ve milletimizin meşru savunma hakkı çerçevesinde vuracağını doğrulamaktadır.” diye konuştu. Seri, Yemen halkının Filistin meselesine verdiği desteği vurgulayarak, “Yemen Silahlı Kuvvetleri, Gazze'ye yönelik saldırı duruncaya ve abluka kaldırılıncaya kadar İsrail'e ait veya bağlantılı gemilerin, işgal altındaki Filistin limanlarına gidişini veya seyrüseferini engellemeye devam edecektir.” dedi.

KIZILDENİZDE SON DURUM

Yemen'deki İran yanlısı Husiler, Gazze'ye saldıran İsrail'e karşı 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarındaki İsrailli şirketlere ait ticari gemileri ele geçirmeye ve bazılarına füze ve dron saldırıları yapmaya başladı. ABD güçleri, Yemen'den gelen füze ve kamikaze dronlarını defalarca imha ettiğini açıkladı. Husilerin bu eylemleri sonucu birçok gemicilik şirketi, Kızıldeniz'de sefer yapmayı bıraktı.

Küresel deniz ticareti güvenliğini korumak için ABD, 18 Aralık 2023'te birçok ülke ile birlikte Husilere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adlı çok uluslu "deniz görev gücü" kurduğunu duyurdu. Husilerin 31 Aralık 2023'te Kızıldeniz'de İsrail'le ilişkili bir gemiyi ele geçirmek istemesi üzerine ABD helikopterleri 3 sürat teknesini vurdu. Husiler, 10 Ocak'ta Kızıldeniz'de ABD'nin bir gemisine İsrail'e destek verdiği için füze ve kamikaze dronlarla saldırdıklarını açıkladı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarını durdurması için ABD ve Japonya'nın sunduğu kararı onayladı. Süveyş Kanalı, Akdeniz ile Kızıldeniz'i birleştirerek Avrupa ve Asya arasında en kısa yolu sağlıyor ve küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si buradan geçiyor.