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Husiler, Kızıldeniz’de ABD Uçak Gemilerini Hedef Aldı

Husiler, Kızıldeniz’de ABD'ye ait uçak gemisi ve savaş gemilerini hedef aldıklarını açıkladı. Çatışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 02.04.2025 03:32
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 03:32
Husiler, Kızıldeniz’de ABD Uçak Gemilerini Hedef Aldı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz üzerinde ABD'ye ait Truman uçak gemisi ile savaş gemilerini hedef aldıklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu operasyonun ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarına bir cevap niteliği taşıdığını ifade etti.

Seri, Kızıldeniz'deki ABD'ye ait gemilerin füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını belirtirken, çatışmaların sürdüğünü vurguladı. Seri, dünyanın gözü önünde Gazze’deki Filistinlilerin soykırıma uğradığını dile getirerek, Gazze’ye yönelik saldırılar durana kadar Kızıldeniz ve Umman Denizi'nde İsrail ile bağlantılı gemilerin hedef alınmaya devam edeceğini açıkladı.

Husiler, 7 Mart'ta da İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi takdirde deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu. ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformu üzerinden yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı büyük bir saldırı başlatma talimatı verdiğini duyurdu.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırıların devam edeceği sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını bildirdi. Ayrıca, Husilere göre ABD ile İngiltere'nin, başkent Sana da dahil olmak üzere bazı kentlere düzenlediği hava saldırılarında 79 kişinin hayatını kaybettiği, 107 kişinin yaralandığı belirtildi.

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