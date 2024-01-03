Husiler, Kızıldeniz'de İsrail'e giden bir gemiyi hedef aldıklarını açıkladı

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, İsrail limanlarına ulaşmak üzere olan CMA CGM TAGE isimli konteyner gemisine roketle saldırdıklarını duyurdu. Seri, geminin kendilerine bağlı deniz kuvvetlerinin uyarılarına kulak asmadığını ve roketle hedef alındığını söyledi. Seri, düzenlenen saldırının Gazze'deki ablukaya karşı bir zafer olduğunu ifade etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de seyreden ve İsrail bağlantılı olduğunu iddia ettikleri bir konteyner gemisine roketle saldırdıklarını açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, geminin kendilerine bağlı deniz kuvvetlerinin uyarılarına kulak asmadığını ve roketle hedef alındığını söyledi.

Seri, ayrıca, işgal altındaki Filistin toprakları olarak nitelendirdiği İsrail'in Eylat kentindeki bir askeri hedefe de insansız hava araçlarıyla saldırdıklarını duyurdu. Seri, ABD'nin herhangi bir saldırı girişimine de karşılık vereceklerini belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Husilerin, Yemen'de kontrol ettikleri bölgeden Kızıldeniz'e 2 gemisavar füze ateşlediğini bildirdi.