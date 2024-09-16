Husiler Tarafından Hedef Alınan Yunan Gemisi Güvenli Alana Taşındı

Yunan Gemisi Güvenli Alana Çekildi

Avrupa Birliği'nin (AB) Kızıldeniz'deki seyrüsefer güvenliğini sağlamak adına kurduğu Aspides misyonu, Husiler tarafından hedef alınan Yunan gemisinin güvenli bölgeye çekildiğini açıkladı.

Kurtarma Operasyonu Başarıyla Tamamlandı

Açıklamada, 21 Ağustos'ta Husilerin saldırısına uğrayan MV Sounion isimli Yunan gemisinin herhangi bir petrol sızıntısı olmadan güvenli bir alana başarıyla taşındığı belirtildi.

Kurtarma operasyonunun, tüm bölgeyi tehdit eden çevre felaketine engel olmak amacıyla ortak bir çaba ile yürütüldüğü vurgulandı.

Husi Saldırısı ve Gemiye Dair Detaylar

Husiler, 21 Ağustos tarihinde MV Sounion gemisini "İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği" gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

İngiltere’nin Sana Büyükelçisi Abda Sharif, mürettebatın kurtarıldığını ve geminin ağır hasar gördüğünü, Kızıldeniz’de mahsur kaldığını aktardı. Ayrıca geminin 150 bin ton petrol taşıdığı bilgisi verildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın Açıklaması

Pentagon Basın Sözcüsü Patrick Ryder, 28 Ağustos'ta düzenlediği basın toplantısında, Husilerin Kızıldeniz'de yakıt tankerine yönelik saldırısının ardından, kurtarma operasyonuna yaklaşmaya çalışan iki römorköre ateş açma tehdidinde bulunduğunu belirtti.