Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı Üçüncü Kez Hedef Aldı

Husiler, Ben Gurion Havaalanı'nı 48 saat içinde üçüncü kez hipersonik füzeyle huzursuz etti ve hava trafiği için güvensiz uyarısı yaptı.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:08
Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı Üçüncü Kez Hedef Aldı

Husilerin Üçüncü Hedefi: Ben Gurion Havaalanı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı 48 saat içinde üçüncü kez hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurdu.

Askeri Sözcü Yahya Seri'nin Açıklamaları

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, görüntülü bir açıklama yaparak Ben Gurion Havaalanı'nın 'Filistin-2' tipi hipersonik balistik füze ile hedef alındığını belirtti. Seri, bu operasyonun başarıyla gerçekleştirildiğini vurguladı.

Hava Trafiği Güvensiz

Seri, tüm hava yollarına Ben Gurion'un "hava trafiği için güvensiz" hale geldiği uyarısında bulundu. Bunun, Gazze'ye yönelik saldırılar durana ve abluka kaldırılana kadar süreceğini ifade etti.

ABD'ye Karşı Koyma Taahhüdü

Husi yetkili, Yemen'e saldırı düzenleyen ABD'ye karşı koymaya devam edeceklerini de ekledi.

İsrail'in Tepkisi

Yemen'deki Husiler, Gazze'de ateşkesi bozarak yeniden saldırılara başlayan İsrail'i 18 Mart Salı gününden bu yana 5. kez hedef aldı. Önceki gün, Ben Gurion Uluslararası Havaalanı ve Kızıldeniz'deki ABD'nin uçak gemisini bombaladıklarını bildirdi.

İsrail ordusu, dün Yemen'den atılan bir balistik füzenin, hava savunma sistemlerince ülke sınırlarına girmeden engellendiğini açıkladı. Ayrıca, Kanal 12 televizyonu, saldırı nedeniyle Ben Gurion Havaalanı'nın kısa süreli olarak iniş ve kalkışlara kapatıldığını bildirdi.

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